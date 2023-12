Waterschap wil alleen elektrische boten toestaan op deel van de Kromme Rijn in Utrecht

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) wil per 1 januari 2025 een verbod op het gebruik van brandstofmotoren op een deel van de Kromme Rijn. De maatregel zou ervoor moeten zorgen dat de waterkwaliteit verbetert. Het verbod moet gaan gelden op het stuk tussen de Waterlinieweg en de stuw Werkhoven in Bunnik.

Het waterschap wil vanaf 1 januari 2025 alleen nog maar elektrisch aangedreven boten toestaan op het stuk Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg en Bunnik. De maatregel moet ertoe leiden dat de waterkwaliteit gaat voldoen aan de strenge Europese richtlijnen. Dat is nu namelijk nog niet het geval en in 2027 moeten de doelen behaald zijn. Op de Kromme Rijn tussen Wijk bij Duurstede en de stuw in Werkhoven geldt al langer een verbod op gemotoriseerd varen.

Naast een verbetering van de waterkwaliteit verwacht HDSR dat het recreatieve vaarverkeer op dit deel van de Kromme Rijn mogelijk zal afnemen. Daardoor wordt het op het water veiliger voor bijvoorbeeld kano’s en SUP’ers.

De plannen voor het verbod op gemotoriseerd varen liggen van 13 december tot 23 januari ter inzage. In die periode kunnen belanghebbenden laten horen wat ze van de plannen vinden. Ze kunnen dat doen door een zienswijze in te dienen.