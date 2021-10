Waterstoftankstation krijgt vergunning voor locatie op bedrijventerrein Haarrijn in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft initiatiefnemer PitPoint.H2 een vergunning gegeven voor een waterstoftankstation aan De Heldinnenlaan op bedrijventerrein Haarrijn in Utrecht. Het waterstoftankstation komt nu dus weer een stap dichterbij, maar de komst is nog geen zekerheid.

Het bedrijf PitPoint.H2 is al sinds 2019 bezig met de realisatie van het waterstoftankstation in Utrecht. Het had deze zomer werkzaam moeten zijn, maar die deadline is niet gehaald. Het college van B&W liet afgelopen week in een brief aan de gemeenteraad weten dat de gevraagde omgevingsvergunning voor het waterstoftankstation verleend wordt.

Die beslissing had nog wel wat voeten in de aarde, onder meer omdat de bouw van een waterstoftankstation op meerdere punten niet past binnen het bestemmingsplan. De locatie heeft de bestemming ‘bedrijf’ en het nieuwe gebruik valt onder een hogere milieucategorie dan het huidige bestemmingsplan. “Het bouwen is op meerdere punten in strijd met het bestemmingsplan, omdat de bestemmingsplanvoorschriften geschreven zijn voor een bedrijfsgebouw”, aldus het college.

Afwijken bestemmingsplan

Om de vergunning te kunnen verlenen was een zogenoemd planologisch afwijkingsbesluit nodig, waarin de gemeente uitlegt waarom ze wil afwijken van het bestemmingsplan. De gemeente wil met het oog op duurzaamheid graag meewerken aan het waterstoftankstation en komt met een aantal punten op basis waarvan besloten is van het bestemmingsplan af te wijken.

Het gaat dan onder meer om het streven naar ‘gezond stedelijk leven’, duurzame schone mobiliteit en verbetering van de luchtkwaliteit. Ook de ambitie om in 2030 een 0-emissiezone in te voeren speelt mee, omdat waterstof een van de alternatieve brandstoffen kan zijn.

Bezwaar

Toch is het nog niet helemaal zeker dat het waterstoftankstation er komt. Het ontwerpbesluit van de gemeente heeft ter inzage gelegen en de gemeente heeft één zienswijze binnengekregen. De exploitant van het naastgelegen LNG-tankstation heeft bezwaar tegen het verlenen van de vergunning. Hij heeft namelijk op verschillende punten geen overeenstemming bereikt met de initiatiefnemers van het waterstoftankstation.

Zo is er geen akkoord over het gebruik van de uitrit van het waterstoftankstation, die zich bevindt op het terrein van het LNG-tankstation. Ook is nog discussie over het koppelen van de branddetectiesystemen. In de omgevingsvergunning is vastgelegd dat de twee systemen gekoppeld moeten worden, maar de exploitant en PitPoint.H2 zijn het daarover nog niet eens.

De exploitant van het LNG-tankstation betwijfelt tot slot of er voldoende is gekeken naar de externe veiligheid.

Rechter

De bestuursrechter velt straks een oordeel over de vergunning en kan ook bepalen of er sprake is van zogenoemde privaatrechtelijke belemmering. Als dat het geval blijkt, kan de rechter in het uiterste geval een streep zetten door de vergunning.

De exploitant van het LNG-tankstation kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de gemeente om de vergunning te verlenen.