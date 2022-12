We Carestpakket: Ook jonge mantelzorgers verdienen een kerstpakket, vinden deze studenten

Studenten Jin (18), Jip (19) en Alyssa (18) van Stichting Talents and Dreams in Utrecht (STAD Utrecht) stellen dit jaar kerstpakketten samen voor jonge mantelzorgers, een groep jongeren die volgens hen het jaar door erg hard werken en die daarvoor ook een beloning verdienen. In het ‘We Carestpakket’ zitten allemaal kleinigheidjes voor de jonge mantelzorgers. Het pakket is gratis aan te vragen via de Instagram van het initiatief.

“Voor onze stage gingen we aan de slag met een maatschappelijk onderwerp”, vertelt Jin. “Deze maand keken we naar jonge mantelzorgers. We gingen brainstormen over hoe we die in het zonnetje konden zetten. Zij werken vaak meer dan een gemiddelde werknemer en er staan geen werktijden voor – je moet soms vroeg op of tot laat door. En juist jongere mantelzorgers, daar is weinig aandacht voor. Jongere mantelzorgers zetten zichzelf vaak op de tweede plek.”

Om die reden verdienen jonge mantelzorgers volgens de drie evengoed een kerstpakket. “De gemiddelde werknemer kent het wel”, schrijven ze in hun promotiemateriaal. “Elk jaar zodra kerst om de hoek komt, krijgt iedereen op werk een kerstpakket met lekker eten en kleine cadeautjes. Eigenlijk is een kerstpakket een lief gebaar om iemand te bedanken voor hun werkzaamheden. Jonge mantelzorgers verzorgen hun dierbaren elke dag, zonder weekend, pauzes, absenties of vakantiedagen.” Alyssa, Jin en Jip bedachten daarop het ‘We Carestpakket’.

Aanmelden

“Voor de verspreiding van de kerstpakketten werken we samen met organisaties voor jonge mantelzorgers”, gaat Alyssa verder. “We gaan een aantal pakketten naar deze organisaties overdragen, zodat zij die kunnen versturen naar de mantelzorgers. Maar niet iedereen is aangesloten bij een organisatie. Daarom hebben we een Google Forms op onze Instagrampagina ‘WeCarestpakket’ en ‘Stadutrecht’, waar mensen die jonge mantelzorgers kennen zich kunnen aanmelden voor een gratis pakket.”

Er zijn in totaal vijftig pakketten samengesteld met daarin kleine verwennerijtjes. De producten die erin zitten zijn gesponsord door onder meer Hema, Lush, Brandt kaarsen, De koekfabriek en The Body Shop. Daarbij hebben Jip, Alyssa en Jin een inzamelactie georganiseerd in de Tussentijd waarbij Utrechters ook spullen konden doneren. Boeken, spelletjes en mokken, alles is welkom.

Idee

Wat is STAD Utrecht eigenlijk? Jin en Alyssa leggen het uit. “Het is een maatschappelijke stichting die met jongeren werkt. De jongeren kunnen binnenkomen met een leuk idee en worden door de stichting geholpen om dat waar te maken.” Jip, Jin en Alyssa worden door de stichting begeleid in het proces en het maken van plannen.

“Naast dat het natuurlijk super gezellig is, leren we veel over samenwerken, taken verdelen, over hoe je zoiets kan opzetten en over hoe je bedrijven benadert. Je moet echt ver van tevoren beginnen met plannen maken, dat moet je echt niet onderschatten. Er zijn heel veel aspecten die komen kijken bij het regelen van sponsoren, bijvoorbeeld. Maar ook met organisaties bellen en designs maken, we doen alles zelf.”