‘We vieren, maar we vernielen niet’, zegt imam uit Utrecht in aanloop naar voetbalwedstrijd Marokko

Ondanks dat de Utrechtse imam Abdeljalil Sayfaoui zich niet op zijn best voelde, heeft hij een videoboodschap gedeeld over de vernielingen die Marokko-supporters aanrichtten – in andere steden dan Utrecht – nadat hun land won op het WK voetbal. Hierin waarschuwt hij jongeren zich te gedragen als ze een overwinning vieren.

“Het gaat over omgaan met winnen en verliezen”, zo begint de imam. “De winnaars gedragen zich altijd netjes en mogen hun vreugde uiten op een nette manier. En zo hebben we gezien dat sommige jongeren rondlopen met de Marokkaanse vlag, die zich gewoon netjes gedragen. Maar je hebt ook jongeren die niet vieren, maar vernielen.”

De imam stelt dat dit gedrag de Marokkaanse gemeenschap niet vertegenwoordigt. Daarbij waarschuwt hij dat het niet de bedoeling dat je zo met je omgeving omgaat.

Sayfaoui: “Vieren, dat doe je samen op een leuke manier. Vieren moet leuk blijven. Nu komt er weer een andere wedstrijd. Ik hoop dat de jongeren zich goed gaan gedragen. En degenen die hebben vernield, die hebben niks te vieren. Maar die hebben heel veel te verantwoorden.” De imam sluit zijn boodschap af met: “We vieren, maar we vernielen niet.”

Ongeregeldheden

Supporters van het nationale elftal van Marokko vierden zondag feest in Lombok. Tientallen tot enkele honderden supporters kwamen samen op het Moskeeplein waar gejuicht werd en enkele fakkels werden afgestoken. Waar het in andere steden uitliep op ongeregeldheden, bleef het in Utrecht nog relatief rustig.

