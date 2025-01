Wederom code geel in Utrecht vanwege kans op gladheid

Net zoals eerder deze week heeft het KNMI ook voor donderdagavond code geel afgekondigd in Utrecht vanwege kans op gladheid. Het weeralarm gaat om 18.00 uur in en duurt tot en met vrijdag 11.00 uur.

“Vanaf eind van de middag tot en met morgenochtend is er voor een groot deel van het land opnieuw code geel voor gladheid van kracht. Dit vanwege bevriezing (van sneeuwresten) en mogelijk gladheid door een enkele winterse bui”, is te lezen op de website van het KNMI.

In het zuiden van Nederland is donderdag sneeuw gevallen. Het lijkt erop dat Utrecht niet wordt bedekt onder een witte laag. Wel kan het zijn dat er natte sneeuw valt in de stad.