Wederom duizenden mensen op de been in Utrecht tijdens tweede etappe Vuelta

De tweede etappe van de Vuelta begon zaterdagmiddag in Den Bosch en eindigde in Utrecht. De wielrenners passeerden op het Utrecht Science Park de finish, waar toeschouwers massaal bijeen waren gekomen.

De 182 renners vertrokken rond 13.30 uur in de Noord-Brabantse stad Den Bosch. Na een rit van ruim 175 kilometer kwam het peloton over de finish op de Leuvenlaan op het Utrecht Science Park.

Net zoals vrijdag tijdens de ploegentijdrit, die geheel door Utrecht werd gereden, stonden er ook zaterdag in de Domstad weer duizenden mensen langs het parcours. Op het Utrecht Science Park raasden de renners rond 17.30 uur over de finish. De Ier Sam Bennett van het team BORA-hansgrohe deed dat als eerste. Leider in het algemeen klassement Robert Gesink moest na deze etappe zijn rode trui afgeven aan ploeggenoot Mike Teunissen.

De fans die massaal waren uitgerukt stonden hard te juichen toen de renners de finish passeerden. Daarna verspreidde het publiek zich: een deel trok naar de bus van Jumbo-Visma om hun favoriete renners toe te juichen, anderen verzamelden zich voor het huldigingspodium.

Nu de tweede etappe van de Vuelta gereden is, betekent dat dat de wielrenners niet meer in Utrecht te zien zijn. Zondag is de etappe Breda-Breda en daarna vertrekt de karavaan naar Spanje.