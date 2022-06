Wederom een warme dag in Utrecht; Op deze plekken kan gezwommen worden

Net zoals vrijdag wordt het ook vandaag weer warm in Utrecht. Volgens Weeronline kunnen de temperaturen oplopen tot zo’n 26 graden Celsius. Een beetje verkoeling kan daarom geen kwaad. Hieronder een overzicht van plekken waar gezwommen kan worden in de stad (en net daarbuiten).

De twee officiële buitenzwemplaatsen in Utrecht zijn de Haarrijnseplas en de Strijkviertelplas. Volgens de website ‘zwemwater.nl’ is de waterkwaliteit op deze plekken recent gecontroleerd en ‘in orde’.

Dat geldt niet voor het water in de Voorveldse Polder. Voorheen was dit ook een officiële zwemplek, maar de waterkwaliteit is ‘slecht’ op deze plek. Daarom is er een negatief zwemadvies uitgeroepen.

Down Under

Ten zuiden van Utrecht, net over de gemeentegrens in Nieuwegein, ligt Down Under. In deze plas langs de A12 is de waterkwaliteit ‘uitstekend’. Bezoekers moeten echter wel entree betalen om toegang te krijgen tot het zwemwater.

Ook grenzend aan Utrecht in de gemeente Maarssen liggen de Maarsseveense Plassen. Om toegang te krijgen tot het strand moet ook hier entree worden betaald. Dat geldt echter niet voor andere delen van de plassen. Volgens zwemwater.nl is de waterkwaliteit van de Maarsseveense Plassen ‘in orde’.

Zwembad de Kromme Rijn beschikt beschikt over een binnenbad waarvan het dak open kan. Daarnaast is er ook een buitenbad. Ook hier kan vanzelfsprekend gezwommen worden.

Onofficieel

Tot slot zijn er nog twee onofficiële zwemwateren in Utrecht. Zo zoeken veel mensen verkoeling in de omgeving van De Munt. Vanwege onder meer de populariteit van deze plek heeft de gemeente onlangs laten onderzoeken of het aantal officiële zwemplekken in de stad misschien uitgebreid moet worden.

Een andere onofficiële zwemplek waar veel Utrechters gebruik van maken is de Kromme Rijn in Amelisweerd en het water bij de Veilinghaven.

Mensen die geen zin hebben om het water in te duiken kunnen ook wachten tot zaterdagavond. Dan is er namelijk regen voorspeld en kunnen zij op die manier verkoeling krijgen.