Wederom grote hoeveelheden beton gestort tijdens bouw Central Park in Utrecht

Wederom zijn er enorme hoeveelheden beton gestort voor het nieuwe gebouw Central Park in Utrecht. In de nacht van 7 op 8 juli werd in de toekomstige parkeergarage van het pand maar liefst 1,3 miljoen liter beton gegoten.

Tussen de Syp en het stadskantoor wordt gewerkt aan Central Park. De toren komt met 90 meter straks op gelijke hoogte met de twee andere bouwwerken. De bouw begon in 2018.

In mei van dit jaar moesten verschillende vrachtwagens ruim 300 ritjes maken om 2,5 miljoen liter beton te storten. Die laag zorgde er toen voor dat er een waterdichte bak ontstond waarin de parkeergarage kon worden gebouwd.

Vloer

Met de 1,3 miljoen liter beton is nu een vloer in de parkeergarage gemaakt. De mix werd uit verschillende vrachtwagens gepompt en via een zogenoemde giek ruim 60 meter verderop gestort. Werknemers zijn tot diep in de nacht bezig geweest om de laag glad te schuren.

De garage gaat plek bieden aan 535 auto’s een 1.100 fietsen. Uiteindelijk moet er vooral in de hoogte gebouwd gaan worden. Het duurt nog tot 2022 tot de 30.000 vierkante meter kantoorruimte op de 23 verdiepingen gebruikt kan gaan worden.