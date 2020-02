Wedstrijd FC Utrecht Ajax onzeker vanwege storm

Het is nog onzeker of het duel tussen FC Utrecht en Ajax zondag in de Galgenwaard doorgaat. Vanwege de verwachte storm houden beide clubs een slag om de arm.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor zondag. Volgens het meteorologisch instituut komt de storm via de Noordzee Nederland binnen, waarna het front landinwaarts trekt. “Verder landinwaarts zijn pas in de avond zeer zware windstoten mogelijk, vooral tijdens de passage van een gebied met stevige buien.”

De wedstrijd in de Galgenwaard staat gepland om 12.15 uur. Op sociale media is te lezen dat de clubs de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten houden. Mensen met een kaartje krijgen zondagochtend via de mail te horen of het duel doorgaat.