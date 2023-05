Wedstrijd FC Utrecht na twee incidenten stilgelegd en uiteindelijk uit vrees voor wanorde toch uitgespeeld

Nadat er tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk zaterdagavond in de Galgenwaard tot twee keer toe een beker op het veld werd gegooid, wilde de scheidsrechter het duel definitief staken. Burgemeester Sharon Dijksma heeft hier namens de driehoek uit vrees voor wanordelijkheden geen toestemming voor gegeven en in overleg met de KNVB is besloten de wedstrijd door te laten gaan. De spelers van beide teams hebben op dat moment een statement afgegeven door niet meer verder te spelen.

FC Utrecht speelde zaterdagavond in stadion Galgenwaard tegen RKC Waalwijk. Douvakis scoorde in de 60ste minuut het eerste doelpunt en Labyad wist in de blessuretijd nog een keer de bal in het doel van de tegenstander te schieten. Toen dit door de Utrechters gevierd werd belandde er voor de tweede keer een beker op het veld.

Scheidsrechter Ingmar Oostrom besloot toen, volgens de richtlijnen van de KNVB, om de wedstrijd definitief te staken. Hier werd echter een stokje voor gestoken. Burgemeester Sharon Dijksma had namens de driehoek geen toestemming gegeven voor het besluit van Oostrom en in overleg met de voetbalbond is besloten de wedstrijd te hervatten

Twee minuten

Een woordvoerder van de burgemeester zegt dat dit werd gedaan om een mogelijke verstoring van de openbare orde te voorkomen. Wat een belangrijke rol speelde in het besluit was dat er nog maar twee minuten speeltijd op de klok stond.

Beide teams besloten echter niet door te spelen. Na de aftrap ging de bal direct naar de keeper van RKC, die de bal demonstratief bij zich hield. De personen die de bekers op het veld gooiden zijn opgepakt en krijgen een stadionverbod.