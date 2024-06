Wedstrijd Nederland – Polen ook terug te zien in waterverbruik huishoudens Utrecht

Dat zondag het Nederlands voetbalteam speelde was ook goed te zien in de vraag naar drinkwater in Utrecht. Het waterverbruik daalde toen de wedstrijd begon, er was een piek tijdens de rust en na afloop had men weer behoefte aan water.

Het is geen verrassing dat wedstrijden van het nationale elftal op grote voetbaltoernooien invloed hebben op het waterverbruik. Ook gisteren was dit weer duidelijk te zien in de data van drinkwaterbedrijf Vitens.

Klanten van drinkwaterbedrijf Vitens gebruikten tijdens de eerste- en tweede helft van de wedstrijd Polen – Nederland significant minder drinkwater dan voor en na de wedstrijd. Uit gegevens van Vitens blijkt dat vanaf 10 minuten voor de aftrap van de wedstrijd de vraag naar drinkwater sterk afneemt.

“We zien dat op het moment van de aftrap de vraag naar drinkwater in het Vitens-gebied met ruim 20 procent afneemt. In de rust stijgt de vraag weer kort. Vervolgens zien we dat tijdens de tweede helft van de wedstrijd de vraag naar drinkwater weer daalt, tot het laatste fluitsignaal. Vanaf 17.00 uur zien we weer een stijgende lijn.”