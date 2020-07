Week celstraf voor man (54) die brandmelder op station Utrecht Centraal indrukte

Een 54-jarige man uit Leiden is veroordeeld tot een week gevangenisstraf, omdat hij de brandmelder op station Utrecht Centraal zonder noodzaak indrukte. De man deed dit naar eigen zeggen, omdat hij vlak daarvoor een bekeuring had gekregen voor roken op het station.

Het incident gebeurde op vrijdag 8 november 2019 om 01.15 uur. De man, die in een rolstoel zat, drukte op de brandmelder bij roltrap 8/9. Hierdoor werd de brandweer gealarmeerd die direct uitrukte. Daarnaast moesten ook alle reizigers het station verlaten en de poortjes bij de ingang werden op de zogenoemde emergency stand gezet zodat niemand meer kon inchecken.

Via camerabeelden werd de identiteit van de man achterhaald en hij is daarna een aantal keer opgeroepen voor verhoor, maar nooit verschenen. In mei van dit jaar werd hij in verwarde toestand aangetroffen op station Amsterdam Centraal en gearresteerd.

Boos

Op de zitting die donderdag plaatsvond gaf de man toe de knop te hebben ingedrukt. Hij was boos omdat hij kort daarvoor een bekeuring had gekregen vanwege roken op het station. Tegen de rechter zei hij te handelen in een opwelling. De man heeft volgens het Openbaar Ministerie een fors strafblad en veel problemen waar hij naar eigen zeggen niet uitkomt.

De man is vorige week nog veroordeeld tot een celstraf van twee maanden en loopt inmiddels in een proeftijd voor nog andere feiten. De politierechter hield hier rekening mee en legde een week celstraf op.