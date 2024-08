Week lang geen tramverkeer tussen Utrecht en Nieuwegein

Er rijden deze week geen trams tussen Utrecht Centraal en Zuilenstein in Nieuwegein. Reizigers kunnen gebruik maken van de reguliere buslijnen.

Vanwege een spoedreparatie aan de bovenleiding ligt het tramverkeer tot 10 augustus 04:00 uur plat. Reizigers van tramlijn 20 en 21 kunnen in deze periode gebruik maken van de reguliere buslijnen. Tussen Nieuwegein en IJsselstein blijven de trams gewoon rijden.

In Nieuwegein of IJsselstein kan men reizen tot Nieuwegein City en daar overstappen op buslijn 74 of 77 richting Utrecht Centraal. Tramreizigers in Utrecht reizen met buslijn 74 vanaf Utrecht Centraal naar Nieuwegein Orpheuslaan. Vanaf daar is het ongeveer 600 meter lopen naar tramhalte Zuilenstein.