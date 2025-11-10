Week van de Mediawijsheid in Utrecht; leer gezonder met je telefoon om gaan

Laptop, telefoon of televisie: gemiddeld zit een Nederlander 9 uur per dag achter een scherm. Om bewustheid te creëren rondom het schermgebruik, is tot 14 november de Week van de Mediawijsheid. Die draait dit jaar om gezonde keuzes maken en hoe je van de schermtijd weer jóuw tijd kunt maken. Op donderdag 13 en vrijdag 14 november zijn in Utrecht workshops te volgen.

Dat we zo veel op onze schermen zitten, vindt acht van de tien Nederlanders prima, blijkt uit onderzoek van Netwerk Mediawijsheid. “Digitale media inspireren, verbinden en vermaken ons”, aldus de organisatie. “Maar laten we eerlijk zijn: het is niet alleen maar leuk.”

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 60 procent van de Nederlanders aangeeft schermgebruik verslavend te vinden. En slechts 33 procent zegt een gezonde verhouding met de apparaten te hebben. Dus kan het geen kwaad om er bewuster mee om te gaan, vindt de organisatie.

Workshops

Donderdag 13 november is in de Bibliotheek aan de Neude een workshop over je digitale nalatenschap. Want wanneer iemand overlijdt, kunnen nabestaanden vaak niet zomaar inloggen op zijn of haar socialemedia-accounts of e-mailadressen om deze te verwijderen.

Veel mensen merken dat ze onbewust naar hun telefoon grijpen. Op vrijdag 14 november is daarom twee keer de workshop ‘digital detox’ te volgen. Hierin leer je praktische tips om je digitale gewoonten in balans te houden. Daarmee kan je bewuster omgaan met je schermtijd, wat volgens de organisatoren meer rust oplevert. De workshop is in bibliotheek Overvecht van 13 tot 14 uur, en in bibliotheek Leidsche Rijn Centrum van 19.30 tot 20.30 uur.

Tips

Voor wie niet naar de workshops gaat, heeft de organisatie een lijst met tips die je helpen een balans te vinden in je mediagebruik. Ze tippen onder andere apps die een reflectiemoment geven voordat het scherm van je telefoon opent. Ook staat er uitgelegd hoe je een limiet instelt op het gebruik van bepaalde apps.

Voor een betere nachtrust en rustiger wakker worden, bevelen ze je aan de telefoon niet mee te nemen naar de slaapkamer. Ook jezelf beperken tot één scherm tegelijk kan meer rust opleveren, oftewel: scroll dus niet op sociale media terwijl je op tv een serie aan het kijken bent.