Weekmarkt in Leidsche Rijn Centrum met 24 kramen opent mogelijk in najaar

De gemeente Utrecht is van plan om een weekmarkt met 24 kramen te openen op het Brusselplein in Leidsche Rijn Centrum. Er wordt nu onderzocht of dit ook haalbaar is.

Meerdere partijen hebben al langer de wens uitgesproken voor een markt in Leidsche Rijn Centrum. Ook de gemeente liet in haar beantwoording op vragen van D66 en CDA weten dat er behoefte aan is.

De gemeente laat nu weten dat ze onderzoeken of het haalbaar is om in het najaar een markt te openen met 24 kramen. De kramen moeten een gevarieerd aanbod van eten verkopen, afgewisseld met andere producten. De markt moet op het Brusselplein komen, en vooralsnog wordt er bekeken of de markt op donderdagen georganiseerd kan worden.