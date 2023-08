Weer brand bij gebouw van Leger des Heils in Utrecht

Er heeft voor de tweede keer in korte tijd brand gewoed in het pand van Leger des Heils aan de Willem Frederik Hermansstraat in Utrecht. De brand, die klein bleef, kon snel geblust worden.

In het gebouw zit een beschermd wonen-project, waar mensen met bijvoorbeeld verslaving en psychiatrische problematiek kunnen verblijven. Op maandagmiddag brak er ook al brand uit in het gebouw, waarna verschillende eenheden ter plaatste kwamen.

Dinsdagavond was het weer raak, de brandweer schaalde snel op maar uiteindelijk bleek er sprake te van een kleine brand en die was snel onder controle. Een persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken maar diegene hoefde niet naar het ziekenhuis.