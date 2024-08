Weer druk op snelwegen rond Utrecht vanwege werkzaamheden en ongeval

Het is zaterdag weer druk op de snelwegen rond Utrecht. De oorzaak van de files zijn de werkzaamheden op de A2, maar ook een ongeval op de A27 draagt bij aan de drukte.

Tot maandagochtend is de A2 richting Den Bosch tussen de knooppunten Oudenrijn en Everdingen vanwege werkzaamheden helemaal afgesloten. Dit leidde vrijdagavond al tot lange files.

Ook zaterdag zorgen de werkzaamheden voor drukte op de wegen rond Utrecht. Zo stond er in de middag op de A27 tussen knooppunt Rijnsweerd en de Lekbrug een file van meer dan 10 kilometer, waardoor er bijna een half uur vertraging was.

Ongeval

Rond 12.50 uur gebeurde er ook nog eens een ongeval bij knooppunt Lunetten. Hierdoor moest het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook rijden. “Het stond al vast op de A27 bij Utrecht vanwege de afgesloten A2. Nu is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A27 […], bij knooppunt Lunetten”, liet de ANWB weten via X. Inmiddels is de weg weer vrij.

Ook komende weekenden wordt drukte op de snelwegen rond Utrecht verwacht. “Blijf tijdens de werkzaamheden thuis wanneer het kan, zo houden we gezamenlijk de A2 beter bereikbaar voor noodzakelijk verkeer”, adviseerde Rijkswaterstaat eerder. “Toch de weg op? Het advies is om te reizen met het ov, te carpoolen of te fietsen.”