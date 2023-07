Weer een begrip minder in Utrecht; na bijna 60 jaar sluit Dierenspeciaalzaak M. Teeuwen aan de Kanaalstraat

Na bijna 60 jaar heeft Martin Teeuwen (67) besloten de deuren van de gelijknamige dierenspeciaalzaak aan de Kanaalstraat in Utrecht definitief te sluiten. In 1965 openden zijn ouders de zaak en Martin staat er al sinds zijn 14e. “Ik heb nooit een hekel gehad aan mijn werk, maar het is mooi geweest.”

Momenteel is Dierenspeciaalzaak M. Teeuwen te vinden aan de Kanaalstraat 67-69, maar de ouders van Martin begonnen halverwege jaren 60 in het pand aan de Kanaalstraat 30. Dat gebouw, dat ooit op de hoek met de Kanonstraat stond, is inmiddels gesloopt. Martin begon er te werken toen hij 14 jaar oud was.

Fanfare

“Vroeger al werd er in de straat jaarlijks een winkelweek georganiseerd. Inmiddels duurt dat zeven dagen, maar toen waren dat er nog tien. Mijn ouders namen mij dan mee naar de kermis en iedere avond kwam er een fanfare voorbij. Dat was wel een hele leuke tijd.”

In 1983 verhuisde de dierenspeciaalzaak naar het huidige adres en inmiddels is het een begrip geworden in Utrecht. “Ik heb een hele vaste klantenkring en die mensen, die uit alle hoeken van Utrecht komen, weten mij dan ook al jaren goed te vinden”, vertelt Martin. “Ze vinden het allemaal waardeloos dat ik vertrek, maar ik vind het mooi geweest.”

Naar huis

De opheffingsuitverkoop bij Dierenspeciaalzaak M. Teeuwen is in april gestart. “Toen stond het hier nog helemaal vol”, zegt Martin terwijl hij de lege schappen in zijn zaak laat zien. Op 31 augustus is de winkel voor het laatst geopend. Op de vraag of er dan een afscheid wordt georganiseerd zegt Martin het volgende: “Het wordt een normale dag. Aan het eind doe ik de lichten uit, ik sluit de deur en ik ga lekker naar huis.”

Martin weet niet precies wat er daarna met het pand aan de Kanaalstraat 67-69 gaat gebeuren. Het gaat in de verkoop en ik hoop dat er een goede speciaalzaak komt. Geen bakker, slager, groente of kledingzaak, die hebben we hier al genoeg.