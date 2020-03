Weer een nieuwe boom geplant op de Neude

De Neude staat met de opening van Post Utrecht deze week in het middelpunt van de aandacht. Maar ook op het plein zelf is er weer iets toegevoegd, een zelkova serrata. Oftewel, er staat weer een nieuwe boom op de Neude.

Het plein in het centrum van Utrecht wordt steeds groener. Woensdagochtend werd een gat in de grond gevuld met de kluit van een nieuwe boom. Het is niet de eerste die dit jaar geplant wordt. In januari was wethouder Kees Diepeveen nog aanwezig toen er een honingboom en een zelkova werden geplant.

De komst van de bomen gaat nog regelmatig gepaard met discussies. Het voorstel van de Partij voor de Dieren om meer bomen te planten op het plein kon op veel steun rekenen in de gemeenteraad. Festivalorganisaties en horecaondernemers hadden echter ook hun twijfels, het plein moet niet ‘onbruikbaar’ worden door de bomen. De gemeente blijft in overleg met de partijen over de nieuwe bomen.

Uiteindelijk moeten er dit jaar zes nieuwe bomen op het plein staan.