Weer een pakket met explosief materiaal gevonden in Merwedekanaal in Utrecht

Nadat afgelopen zaterdag een pakketje met explosief materiaal werd gevonden in het water bij de Merwedekade in Utrecht, is dinsdag een soortgelijk object op dezelfde plek uit het water gehaald. Een woordvoerder van de politie zei dat na de eerdere vondst het vermoeden bestond dat er nog een pakketje in het water zou liggen.

“We kregen dit vermoeden op basis van de eerdere vondst en gesprekken met betrokkenen”, aldus de woordvoerder. Duikers van een specialistische eenheid zijn daarom dinsdag het Merwedekanaal ingegaan en zij troffen dan ook een pakketje aan. Vervolgens werd weer een deel van de straat afgezet en rukten verschillende hulpdiensten, waaronder politie, ambulance en brandweer, uit naar de Merwedekade.

Het gevonden pakketje is vervolgens onderzocht en zodra dat is afgerond neemt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het mee om het explosieve deel onschadelijk te maken. “Ik verwacht dat wij niet lang meer op de Merwedekade aanwezig zijn”, aldus de woordvoerder.

De politie denkt niet dat er nog meer pakketjes met explosief materiaal in het Merwedekanaal liggen. Wel wordt nog onderzocht hoe de pakketjes in het water terecht zijn gekomen. “Wij komen dan ook graag in contact met getuigen en mensen die meer informatie hebben”, aldus de woordvoerder.