Wéér een tegenvaller voor Noordelijke Randweg Utrecht

De variant van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) met één onderdoorgang staat nu ook op de tocht. Volgens de gemeente is er simpelweg niet genoeg geld beschikbaar.

In mei van dit jaar constateerde de gemeente Utrecht al dat het beschikbare geld voor de NRU ‘volstrekt ontoereikend’ was om de plannen uit te voeren. “Wij moeten helaas constateren dat de beschikbare dekking uit de bijdragen van Rijk, provincie en gemeente volstrekt ontoereikend is om de variant met twee onderdoorgangen met voldoende kwaliteit en zekerheid te kunnen realiseren”, was toentertijd te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

Nu schrijft de gemeente dat er ook te weinig geld is voor een variant met slechts één onderdoorgang. “Gezien de omvang van het tekort, blijft de indicator geld voor een variant met twee onderdoorgangen op rood staan. Voor de variant met één onderdoorgang is de indicator geld naar aanleiding van de definitieve uitkomsten van de kostenraming gewijzigd van oranje naar rood.”

Overleg

De gemeente is nu samen met de provincie in overleg met het Rijk. Den Haag heeft al laten weten dat de kans op een extra bijdrage aan de NRU ‘zeer klein tot nihil’ is. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft op 13 juli het volgende gezegd: “Aangezien de door de gemeente geplande inpassing niet noodzakelijk is voor de doorstroming op het hoofdwegennet noch nodig is vanuit de wettelijke normen, heb ik eerder aangegeven geen extra bijdrage te kunnen doen.”

De gemeente zegt dat de kans op extra geld steeds kleiner wordt. Toch is er nog een sprankje hoop omdat na de zomer de overleggen met het Rijk worden voortgezet. Als er geen financiële impuls komt wordt naar een alternatieve oplossing gezocht, waarbij er geen onderdoorgangen zijn.

Vertraging

Naast het financiële probleem kampt de NRU ook met vertraging. Zo werd in maart van dit jaar bekend dat het project zeker anderhalf jaar vertraging oploopt vanwege de landelijke stikstofproblematiek.

De NRU is het noordelijk deel van de ring om Utrecht, tussen de A27 en de A2. Het is vaak druk op de weg waardoor er files en overlast voor weggebruikers en bewoners van de naastgelegen wijk ontstaat. De vernieuwing moet dit probleem verhelpen.