Weer een verdacht pakketje gevonden in de Utrechtse wijk Overvecht

Vanwege een mogelijk explosief in een geparkeerde auto is een deel van de Ankaradreef in Utrecht afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet momenteel onderzoek.

De politie liet woensdagochtend rond 08.25 uur weten dat er een mogelijk explosief was gevonden in een auto. Het voertuig staat geparkeerd op de Ankaradreef in de Utrechtse wijk Overvecht.

Vorige week werd in diezelfde wijk ook al een verdacht pakketje gevonden bij een flat aan de Tafelbergdreef. Dat bleek uiteindelijk om een explosief te gaan.

Of het nu weer een explosief is, is nog niet bekend. De EOD doet nog onderzoek naar het pakketje op de Ankaradreef.