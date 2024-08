Weer een verdachte geïdentificeerd die mogelijk betrokken was bij rellen na wedstrijd FC Utrecht

De politie heeft dankzij een tip weer een persoon geïdentificeerd die mogelijk betrokken was bij de rellen rond de Galgenwaard na een wedstrijd van FC Utrecht. In totaal worden nu nog zeven personen gezocht.

FC Utrecht speelde op 26 mei de finale van de play-offs tegen Go Ahead Eagles. Na het duel ontstonden er rellen buiten het stadion. Een grote groep FC Utrecht-supporters keerde zich tegen de politie. Er is meerdere malen geschoten door verschillende agenten en meerdere agenten raakten gewond. Relschoppers belaagden de politie met onder meer ijzeren staven en gooiden met stenen en fietsen.

Er zijn de afgelopen tijd al meerdere personen opgepakt. Dinsdag liet de politie weten dat dankzij een tip een nieuwe verdachte is geïdentificeerd. Of deze persoon ook al is gearresteerd is niet bekend.

Burgemeester Sharon Dijksma had vanwege de ongeregeldheden verschillende maatregelen genomen, waaronder een verbod op publiek bij de eerste thuiswedstrijd van FC Utrecht. Dit duel werd afgelopen zondag gespeeld. Eerder die dag demonstreerden een paar honderd supporters tegen dit besluit van Dijksma.