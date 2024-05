Weer graven beschadigd op begraafplaats Daelwijck in Utrecht

Er zijn wederom graven beschadigd op begraafplaats Daelwijck in Utrecht. Vorige weekend werd er al schade aangebracht aan zo’n negentig graven, afgelopen weekend zijn er weer beschadigingen aangebracht. Dat meldt onder meer De Gelderlander en RTV Utrecht.

Vorig weekend werden er beschadigingen aangebracht aan zo’n negentig graven. Nabestaanden gingen direct aan de slag om alle schade te herstellen. Foto’s, kandelaren en andere spullen waren beschadigd.

Nu blijkt dat er dit weekend weer schade is aangericht. Hoeveel graven er precies vernield zijn is niet bekend, verschillende aantallen worden genoemd. De politie heeft de zaak in onderzoek.