Wéér moest de brandweer uitrukken voor een autobrand aan het Kanaalzichthof

Voor de tweede keer in korte tijd moest de brandweer uitrukken voor een autobrand aan het Kanaalzichthof in Leidsche Rijn. Volgens een getuige zijn er twee voertuigen in vlammen opgegaan en twee auto’s liepen schade op.



Het incident gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. Om ongeveer 04.05 uur kwam bij de brandweer de melding binnen over een voertuigbrand aan de straat bij het Amsterdam-Rijnkanaal.

Vorige maand ging het ook al mis bij het Kanaalzichthof. In de nacht van Eerste op Tweede Paasdag werden drie auto’s verwoest door brand.

Het is nog niet bekend of er opzet in het spel is.