Weer moest politie optreden in te drukke Utrechtse parken

Het was volgens de politie zondag weer erg druk in de Utrechtse parken. In onder andere Park Lepelenburg zijn daarom meerdere bekeuringen uitgeschreven.

Voor het derde weekend op rij moest er worden opgetreden in de Utrechtse parken. Op 11 april zijn bezoekers van Park Lepelenburg, Griftpark, Wilhelminapark en Park Paardenveld verzocht te vertrekken. Die dag kregen vijfentwintig mensen een boete.

Een week later was het weer raak in Park Paardenveld. Agenten en handhavers hebben iedereen in het park gevraagd weg te gaan. Iedereen leek gehoor te geven aan de oproep van de politie.

Zondag

Gisteren zijn er dus weer mensen op de bon geslingerd in verschillende Utrechtse parken. De politie houdt samen met Toezicht en Handhaving de situatie in de Utrechtse parken in de gaten. Als het te druk wordt, of mensen zich niet houden aan de coronamaatregelen, treden ze op.

Iedereen moet zo veel mogelijk binnen blijven vanwege de aanpak van het coronavirus. Een rondje lopen door de eigen wijk of in een rustig parkje is geen probleem, maar mensen moeten wel afstand houden. Als bezoekers van een park met z’n drieën of meer zijn, zijn ze strafbaar.