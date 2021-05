Weer pro-Palestina demonstratie gepland in Utrecht

Er staat weer een pro-Palestina demonstratie gepland in Utrecht. Op sociale media wordt opgeroepen om aankomende zondag om 14.00 uur te verzamelen op het Jaarbeursplein. Bij het vorige protest greep de Mobiele Eenheid in omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd.

Onder de noemer Utrecht voor Palestina willen de initiatiefnemers zondag demonstreren voor de ‘bevrijding van Palestina’. Het gaat hierbij om een andere organisatie dan de demonstratie van vorige week vrijdag.

Donderdagavond werd het vorige protest nog besproken in de gemeenteraad. Verschillende partijen vroegen de burgemeester naar mogelijke antisemitische uitspraken die er waren gedaan tijdens de demonstratie van vorige week vrijdag. Burgemeester Sharon Dijksma liet weten dat het aan het OM is om te bepalen of uitingen strafbaar zijn, maar noemde bepaalde leuzen wel ‘heel ernstig’.