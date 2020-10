Wéér rijdt een dronken automobilist over de Uithoflijn in Utrecht

Een beschonken automobilist is met zijn auto over de trambaan van de Uithoflijn in Utrecht gereden. Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand nadat de bestuurder tegen een paal botste.

Volgens de politie begon het avontuur op het Smakkelaarsveld. De automobilist zou vanaf dat punt zijn navigatie hebben gevolgd en op de trambaan terecht zijn gekomen.

Na een aantal kilometers over het spoor te hebben gereden klapte te bestuurder ter hoogte van de Rijndijk op een paal. Na controle bleek dat de automobilist had gedronken. De bestuurder is aangehouden.

Dit is niet de eerste keer dat een auto over de trambaan van de Uithoflijn rijdt. Zo werd in juli ook al een beschonken bestuurder van het spoor gehaald en vorig jaar waren er ook twee automobilisten die de trambaan boven de rijweg verkozen.