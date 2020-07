Weer tegenvaller voor Utrechtse Stadsbaantunnel: bijna twee maanden dicht De Stadsbaantunnel bij Leidsche Rijn.

De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn gaat bijna twee maanden dicht. Eerder werd nog gesproken over vier weken, maar het werk dat moet gebeuren om de tunnel brandveilig te maken is lastiger dan gedacht. De tunnel gaat nu dicht van 10 augustus tot 5 oktober.