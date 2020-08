Weer twee personen gearresteerd na rellen in Kanaleneiland in Utrecht

De politie heeft weer twee personen aangehouden die worden verdacht betrokken te zijn bij de ongeregeldheden in Kanaleneiland op 14 augustus. Eén zou zich schuldig hebben gemaakt aan opruiing en de ander zou stenen naar agenten hebben gegooid.

Een 21-jarige man uit IJsselstein wordt verdacht van opruiing. Hij zou door middel van berichten op sociale media mensen hebben aangezet mee te doen aan de rellen in Kanaleneiland. Woensdag werden al twee inwoners van Hilversum voor hetzelfde vergrijp gearresteerd.

Op basis van camerabeelden is een 17-jarige jongen uit Utrecht gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht tijdens de rellen in Kanaleneiland stenen te hebben gegooid naar agenten. Ook zou hij vuurwerk hebben afgestoken.

In het NRC verscheen gisteren een artikel waarin agenten aangaven ontevreden te zijn over de huidige aanpak van de opstootjes in Utrecht. Ze zouden spreken van ‘dweilen met de kraan open’ omdat arrestanten na een dag alweer vrij zijn.