Wéér drie Utrechtse basisscholen met lood in drinkwater

Weer zijn er bij Utrechtse basisscholen verhoogde concentraties lood in het drinkwater aangetroffen. Het aantal scholen in de stad dat vanwege de vondst van lood overgestapt is op flessenwater ligt nu op negen.



De gemeente Utrecht is eerder dit jaar begonnen met een grote controle op de aanwezigheid van loden waterleidingen in panden waar basisscholen en kinderdagverblijven zijn gehuisvest.

Te veel lood in kraanwater is ongezond, vooral bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. Bij de scholen met een verhoogde concentratie lood in het drinkwater zijn de kranen afgesloten en is overgestapt op flessenwater.

Het onderzoek is nog niet volledig afgerond. In totaal moeten watermonsters van 64 panden worden onderzocht. Tot nu toe zijn de monsters van 51 locaties bekeken. Eerder werd al bekend dat er bij zes scholen lood was aangetroffen in de leidingen, nu komen daar nog drie bij.

Welke scholen?

Eerder werd er bij de Gertrudisschool, De Piramide, Taalschool Utrecht, SBO Belle Van Zuylen, St. Jan de Doperschool en de Ludgerschool lood aangetroffen. Daar komen nu de St. Bonifatiusschool, De Regenboog en Blauwe Aventurijn bij.

De gemeente verwacht dat in de week van 17 februari alle resultaten van het onderzoek binnen zijn.