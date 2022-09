Weerdsluis in Utrecht bespeelt ‘De Sluis-fluit’ tijdens de Gaudeamus Muziekweek

De Weerdsluis in Utrecht krijgt voor een week een bijzonder accessoire: een keramische fluit. De Sluis-fluit van Gemma Luz Bosch is een project voor het Gaudeamus muziekfestival. Van 7 tot en met 11 september vrij te bezoeken.

Als het water van de sluis stijgt, dan drukt het water de lucht door de fluiten naar buiten”, legt kunstenaar Gemma Luz Bosch uit. Zij heeft de fluit speciaal voor Gaudeamus ontworpen. “De fluit bestaat uit één stuk, alles zit aan elkaar vast. Het geheel is in een grote oven gebakken, vier dagen lang en tot 1230 graden.”

Dat is nodig voor zo’n groot werk, vertelt Gemma. “Na drie weken intensief bouwen, moest de klei nog zes weken drogen. Mensen onderschatten dat soms. Omdat de fluit zo groot is, krimpt die ook nog zo’n 20 centimeter bij het drogen. Het mag dus ook niet te snel drogen.”

Beweging

Van Gaudeamus had Gemma Luz Bosch de opdracht om iets te maken waarin de stad centraal staat, voor het doorlopende project ‘In-Situ/City’. De kunstenaar ging daarvoor op zoek naar bewegend water in Utrecht – een element wat terugkomt in meer van haar werken. Dat werd de Weerdsluis, waar De Sluis-fluit de komende week te zien en horen is.

De officiële opening van De Sluis-fluit is op 7 september om 17.00 uur bij te wonen. Op donderdag 8 september wordt ‘SLUIS’ ten gehore gebracht in het naastgelegen Muzieklokaal. “SLUIS is een intiem en persoonlijk concert waarin je verrast zal worden door de klank van klei en water”, schrijft Gaudeamus online.

Festival

De jaarlijkse Gaudeamus Muziekweek is het oudste muziekfestival van Nederland en vindt sinds 2011 plaats in Utrecht. Gaudeamus wil jonge muziekpioniers een podium bieden. Dat gebeurt met onder meer een jaarlijks festival, compositie-opdrachten, de Gaudeamus Award, concertreeksen en residenties.