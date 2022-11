Weesfietsen die jarenlang verstoften in Stadhuispleinstalling in Utrecht eindelijk weggehaald

Tientallen weesfietsen, waarvan sommigen al jaren ongebruikt waren, die in de Stadhuispleinstalling stonden in Utrecht zijn eindelijk weggehaald. Volgens de gemeente konden de rijwielen zo lang blijven staan vanwege de coronarestricties en een tekort aan ruimte in het fietsdepot. Dat laat het college van B&W weten op vragen van de VVD.

Fietsen genoeg in Utrecht, en aan parkeerplekken voor fietsen is juist vaak een tekort. Maar in de Stadhuispleinstalling konden fietsen jarenlang ongebruikt blijven staan. Met een dikke laag stof hielden de rijwielen 15 procent van alle plekken bezet. De VVD vroeg zich af hoe het kon dat fietsen die al sinds 2019 niet gebruikt werden niet werden verwijderd.

Het college van B&W laat op de vragen weten dat er door de coronapandemie lange tijd fietsen niet werden verwijderd. “Na afloop van de lockdowns hebben we eigenaren de kans gegeven om de fiets nog op te halen. Het verwijderen is in 2022 weer gestart. Hierbij was er in het voorjaar van 2022 geen ruimte in ons fietsdepot om de fietsen op te slaan. Daarom is in augustus van dit jaar een nieuwe afspraak gemaakt tussen beheerder U-Stal en de gemeente en is het verwijderen weer gestart. Fietsen worden niet meer in het depot bewaard, maar weggegeven aan een goed doel.”

