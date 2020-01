Weg Catharijnesingel bijna klaar voor renovatie

Het herstel van de singel is bijna voltooid en ook de nieuwe gevel van Hoog Catharijne is zo goed als af. Het is daarom ook tijd om de weg af te werken. Er worden daarom nieuwe tijdelijke lijnen getrokken voor verkeer en de voorbereidingen voor de nieuwe autoweg en stoep beginnen.

CU2030 meldt dat er lijnen moeten worden getrokken zodat weggebruikers weten waar ze moeten zijn tijdens de renovatie. Binnenkort wordt het asfalt dat er nu ligt verwijderd. De nieuwe autoweg en stoep krijgen een verharding van stenen klinkers. Die lijnen worden in de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 februari getrokken.

Er komen op het stuk ook zestien bomen. De acht bomen in de nieuwe middenberm worden waarschijnlijk voor de zomer geplaatst. In het najaar komen de laatste bomen langs de oever.

Nieuwe gevel Hoog Catharijne

De nieuwe gevel van Hoog Catharijne aan de Catharijnesingel is bijna klaar. Er moet nog het een en ander gebeuren maar het uiterlijk is zo goed als af. Op de hoek is een ingang naar Hoog Catharijne The Mall en langs de Catharijnesingel is onder meer een bijzonder hekwerk gemaakt. Achter dit hekwerk zit een inpandige expeditielocatie waar leveranciers hun spullen af kunnen geven.