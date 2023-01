Wegafsluitingen A27 richting Utrecht vanwege politieactie

De A27 richting Utrecht is op dinsdagmorgen voor enige tijd afgesloten geweest. Dit had te maken met een politieactie midden op de snelweg. De weg is grotendeels weer vrijgegeven, alleen de rechter rijstrook blijft nog afgesloten voor de bergingswerkzaamheden.