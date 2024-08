Wegen in Zuilen en Werkspoorkwartier in Utrecht krijgen nieuwe inrichting

Verschillende wegen in het Werkspoorkwartier en Zuilen krijgen een nieuwe inrichting. De straten moeten opgebroken worden omdat Eneco een warmtetransportleiding gaat aanleggen vanaf Werkspoorkwartier tot in Overvecht, reden voor de gemeente om daarom ook aan de slag te gaan.

Eneco is al een aantal jaar bezig met de (voorbereiding) van de vervanging van de warmtetransportleiding. De leiding tussen de warmtecentrale op het Werkspoorkwartier en de warmtecentrale in Overvecht lekt namelijk.

De gemeente heeft dit moment aangegrepen om ook verschillende wegen op dit traject in te richten, als de werkzaamheden tegelijk uitgevoerd worden scheelt dit in de kosten namelijk.

In Zuilen gaat het om de Julianaparklaan, Sweder van Zuylenweg en de Adriaan van Bergenstraat. In het Werkspoorkwartier gaat het om de Vlampijpstraat, Walserijstraat, Tractieweg en de Gietijzerstraat. De wegen worden allemaal 30 kilometer per uur en moeten door de herinrichting veiliger worden, zo komen er onder meer aparte betere fietsstroken te liggen. In totaal komt er ook bijna 3600 vierkante meter groen bij. Er komen 36 extra bomen bij.

Het ontwerp voor Zuilen is hier te bekijken, en het ontwerp voor het Werkspoorkwartier hier. De uitvoering staat gepland vanaf september 2024 tot eind 2025.