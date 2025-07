Weggebruikers opgelet: Stadsbaantunnel in Utrecht twee dagen afgesloten

Automobilisten en vrachtwagenbestuurders moeten goed opletten wanneer zij via de Stadsbaantunnnel willen rijden. Die doorgang is 9 en 10 juli namelijk dicht. Er moet onderhoud worden gepleegd.

De Stadsbaantunnel moet drie keer per jaar dicht vanwege controle en onderhoud. Er wordt onder meer gekeken naar de noodtelefoons, vluchtdeuren en de camera’s die er hangen. De tunnel moet ook worden schoongemaakt.

Omleidingen

De tunnel is vanwege dat onderhoud twee dagen dicht. Er gelden omleidingen via de Langerakbaan, Het Zand, Terwijdesingel en de Vleutensebaan (en omgekeerd). Of er vertraging wordt verwacht voor het verkeer is niet bekend.

De tunnel is dicht van woensdag 9 juli 10.00 uur tot donderdag 10 juli 23.59 uur.