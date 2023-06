Weggeefkast aan Leliestraat in Utrecht volledig afgebrand; buurtbewoners geschokt

De weggeefkast aan de Leliestraat in Utrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag volledig afgebrand. Een van de initiatiefnemers vermoedt dat de brand is aangestoken. Buurtbewoners zijn geschokt door de gebeurtenis.

Om ongeveer 04.30 uur werd de brandweer met spoed gestuurd naar de Leliestraat voor een brand in een bijgebouw. Ook de politie werd opgeroepen om naar de melding te gaan. Ter plaatse bleek het te gaan om de weggeefkast/ruilkast op de hoek van de Leliestraat en de Laan van Engelswier.

De brandweer doofde het vuur, maar dat mocht niet meer baten. De weggeefkast is volledig afgebrand, er is niks meer van over. Ook de boom bij de ruilkast is zwaar beschadigd door de brand. De twee omliggende woningen zijn bespaard gebleven. Een van de initiatiefnemers/beheerders van het kastje vermoedt dat de brand is aangestoken.

Buurtbewoners geschokt

Veel buurtbewoners zijn geschokt door de gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. Een van hen zegt: “Er werd door zoveel mensen gebruik gemaakt van het kastje, de hele dag door. Het hielp tegen verspilling en was ook voor mensen met een kleine beurs een uitkomst. Daarnaast had het ook een enorme sociale functie. Het was echt iets wat mensen uit de hele buurt met elkaar verbond.”

De weggeefkast heeft maar liefst vijftien jaar op de plek aan de Leliestraat gestaan. Volgens een van de buurtbewoners komt er waarschijnlijk geen nieuwe kast meer voor in de plaats.