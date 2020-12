Weggeefwinkel Utrecht start met ‘Klinikastje’ voor onder andere menstruatieproducten 

Bij Weggeefwinkel Utrecht aan de 2e Daalsedijk hangt vanaf zondag 27 december een kastje voor hygiëneproducten, zoals tampons, maandverband, condooms, tandpasta, zakdoekjes en mondkapjes.

In het zogeheten ‘Klinikastje’ kunnen mensen nieuwe hygiëneproducten achterlaten. Mensen die het hard nodig hebben, kunnen ze er meenemen. Het kastje start in eerste instantie als experiment tot en met 31 januari. Het hangt naast de Weggeefwinkel.

De Weggeefwinkel zegt hygiëneproducten essentieel te vinden. De producten zouden ook verkrijgbaar moeten zijn voor mensen die ze niet kunnen betalen. 1 op de 10 vrouwen of meisjes kan dat niet, volgens een onderzoek naar menstruatie-armoede door Vereniging de Bovengrondse.

Essentiële producten

Volgens de Weggeefwinkel moeten er ook andere ‘essentiële producten’ als condooms en – in deze tijd – mondkapjes in het Klinikastje komen. De kast is dag en nacht beschikbaar voor wie het nodig heeft of wil doneren.

Wendie, vrijwilliger bij Weggeefwinkel Utrecht: “Het is absurd dat het nodig is, maar dit soort essentiële producten zijn voor veel mensen echt te duur. Daarnaast weet ik zeker dat er mensen zijn die het kunnen missen en graag wat willen doneren.”

Het hygiënekastje is te vinden aan de zijkant van de Weggeefwinkel Utrecht, bij de Solidariteitskoelkast. De Weggeefwinkel is momenteel gesloten vanwege de coronamaatregelen. Na de proefperiode wordt besloten of het Klinikastje blijft.