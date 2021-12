Wegwijs worden in mobiliteitsapps. Is Gaiyo de toekomst?

Hoe makkelijk zou het zijn als je al je reizen kan plannen, reserveren en betalen met één app? Dat denkt de overheid ook en daarom worden er miljoenen uitgegeven om de beste applicatie te maken. Maar er is toch al Google Maps en 9292? Gaiyo denkt het beter te kunnen. Er loopt nu een jaar een proef met de app in Utrecht. Welke app wijst het beste de weg?

Bijna niemand heeft meer een stratenkaart in de auto en de tijd dat TomTom het toverwoord was in navigatieland hebben we ook alweer achter ons gelaten. Tegenwoordig lijkt bijna iedereen Google Maps te gebruiken voor navigatie en voor het plannen van OV wordt 9292 en de app van de NS veel gebruikt. Ondertussen zijn er in Utrecht ook apps voor al de deelmobiliteit, zoals Tier en MyWheels. Maar er wordt ook hard gewerkt aan de volgende generatie wegwijsapps. Daar is ook een term voor bedacht; Mobility as a Service.

Het is niet de meest handige naam en behalve beleidsmakers en betrokkenen zullen maar weinig mensen de term gebruiken. Waar het vooral om gaat, is dat deze apps allesomvattend willen zijn. Dus alle soorten vervoer; eigen auto en fiets, openbaar vervoer en deelfietsen en -scooters, watertaxi’s en met de benenwagen. Daarbij moeten alle vervoerskosten ook gewoon betaald kunnen worden met de app. Gebruikers hebben dus ook nog maar een account nodig, in plaats van verschillende apps met meerdere accounts.

Leidsche Rijn

De overheid ziet wel brood in dit soort apps en geeft daarom miljoenen euro’s uit om ze te helpen in de opstartfase. Er lopen acht pilots in Nederland, waar het rijk in investeert. In Utrecht hebben we ook zo’n project. Hier is Gaiyo in het gat gesprongen. De app werd in april 2020 gelanceerd en in september van dat jaar startte de proef in Leidsche Rijn. Want de overheid wil namelijk een hoop leren over mobiliteit via de app. Via Mobility as a Service kunnen gebruikers namelijk gestimuleerd worden om ander soort vervoer – naast de auto bijvoorbeeld – te kiezen.

Utrechters die Gaiyo gebruiken kunnen – net als bij andere mobiliteitsapps – een vertrek en bestemming invoeren. Vervolgens komen er verschillende opties waarbij allerlei verschillende vervoersopties getoond worden; met de bakfietsen van Cargoroo, deelfietsen van Tier of Donkey Republic, verschillende deelauto’s, het reguliere openbaar vervoer, eigen fiets en auto en ook een combinatie van deze allemaal.

Bereikbaarheid

Steven Hendriks werkt bij Innovactory, het bedrijf achter Gaiyo. Hij vertelt waarom Leidsche Rijn een goede uitvalsbasis is voor de app. “Gaiyo is in heel Nederland te gebruiken, maar in Leidsche Rijn doen we extra onderzoek naar het gebruik en de mogelijkheden van de app. De wijk heeft veel hoge inkomens, en huishoudens met een of meerdere auto’s. We willen hier in 1,5 jaar leren hoe een app als Gaiyo gebruikt kan worden om mensen kennis te laten maken met andere vormen van mobiliteit. Via de app kunnen ze kijken wat de meest passende manier is om van A naar B te komen. Soms is dat de auto, maar heel vaak is dat ook op een andere manier. Bijvoorbeeld door aan de rand van een stad te parkeren en dan bijvoorbeeld een deelscooter te nemen.”

‘Alle belemmering om anders te gaan reizen weg nemen’

Maar wat valt er mee te winnen dan? Hendriks legt uit wat het belang is voor overheden en bewoners: “We weten allemaal wel dat het soms verstandiger is om niet met de auto te gaan, maar hoe doe je dat dan en hoe moet ik betalen voor mijn reis? Dat is nu exact wat Gaiyo voor je doet; alle belemmering om anders te gaan reizen weg nemen. Iedereen kan het proberen.” Innovactory werkt met haar Gaiyo app aan een ICT-oplossing waarmee gedragsverandering mogelijk gemaakt wordt. Dat is ook onderdeel van het Utrechtse experiment. De pilot in deze wijk richt zich op het stimuleren van alternatieven voor de auto.

Hendriks: “Ik weet nog goed dat er helemaal geen deelfietsen en bijna geen deelauto’s waren in Leidsche Rijn. Ik heb toen samen met een collega maar een paar fietsen van Donkey Republic naar de wijk gefietst. Vervolgens zijn de fietsen als een olievlek verspreid over de wijken, omdat mensen het gemak van de dienst hebben ontdekt’ Na een gesprek met MyWheels zijn er ook tientallen deelauto’s in Leidsche Rijn gekomen.”

Niks is zo vervelend als een app die te ingewikkeld is om goed te gebruiken

Toch is het niet makkelijk om heel veel mensen één specifieke app te laten gebruiken. TomTom was natuurlijk een groot succes, en laat een van de vroegere directieleden van het navigatiebedrijf ook de oprichter van Innovactory zijn. Maar Google Maps, 9292 en de app van de NS zijn zo ingeburgerd dat het een flinke uitdaging is om Utrechters Gaiyo te laten gebruiken. Het team is sinds de lancering van de app bezig om het gebruiksgemak zo groot mogelijk te maken. Niks is zo vervelend als een app die te ingewikkeld is om goed te gebruiken. “We hebben het afgelopen jaar ook flink campagne gemaakt voor de app, ondertussen hebben we in heel Nederland tienduizenden gebruikers.” Natuurlijk speelt ook corona weer een rol: “Door de coronacrisis zijn mensen natuurlijk minder en anders gaan reizen. Dat moeten we ook meenemen in de pilot en in onze app.”

Is er nog wel wat te verbeteren aan de app? Een nadeel van Gaiyo is dat de app wel routes op een kaart laat zien, maar dat de app dan weer geen navigatiefunctie heeft. Als je dus een stuk op de deelfiets of in je eigen auto rijdt, moet je wel weer omschakelen naar bijvoorbeeld Google Maps voor goede navigatie. Een groot gemis, al zeggen we het zelf. Gaiyo geeft juist aan geen navigatiedienst te zijn, daarom zit deze functie er ook niet in. Wat wel weer handig is, Gaiyo is ook een parkeerapp. Dus als je toch de auto pakt, dan kan je via de app de parkeermeter betalen. De pilot van Gaiyo loopt nog tot volgend jaar. Daarna moet ook duidelijk worden wat de resultaten zijn en of de proef geslaagd is.