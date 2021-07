Weinig geld om verkeersveiligheid Sweder van Zuylenweg aan te pakken; snelheid gaat wel naar 30 km/h

De gemeente Utrecht erkent dat de verkeerssituatie op de Sweder van Zuylenweg aandacht nodig heeft, maar zegt tegelijkertijd dat de middelen om hier iets aan te doen beperkt zijn. Desondanks wordt er wel gewerkt aan een plan met ‘eenvoudige’ maatregelen, waarin onder andere de maximumsnelheid wordt teruggeschroefd.

In mei van dit jaar trok Bülent Isik van de PvdA aan de bel. Via schriftelijke vragen wilde hij van de gemeente weten wat er gedaan kon worden aan de verkeersveiligheid op de Sweder van Zuylenweg.

“De Sweder van Zuylenweg nodigt uit tot asociaal rijgedrag en is op dit moment een zeer gevaarlijke weg”, stelde Isik. Zo wordt er volgens het raadslid vaak te hard gereden op de weg waar een limiet van 50 kilometer per uur geldt. “Soms met snelheden van 70 tot 90 kilometer per uur.” Ook omwonenden en andere betrokkenen willen dat de verkeersveiligheid op de weg wordt aangepakt. Zij zijn onder andere een petitie gestart.

Aandacht

De gemeente zegt nu dat op 1 januari 2020 al is vastgesteld dat de Sweder van Zuylenweg aandacht nodig heeft. “Dit gaat vooral over de combinatie van de oversteekbaarheid en de rijsnelheid bij de oversteeklocatie Edisonstraat.”

Omdat er echter niet veel geld beschikbaar is, wil de gemeente met eenvoudige maatregelen een limiet van 30 kilometer per uur instellen op de weg. Daarvoor is 150.000 euro begroot.

Isik stelde juist voor om meer maatregelen te nemen zoals wegversmallingen, plateaukruisingen, en een andere inrichting van de parkeerplaatsen. Hierdoor zou volgens het raadslid ook ruimte vrijkomen voor extra groen en meer fietsparkeerplekken.

1,75 miljoen

De gemeente zegt echter dat er voor zulke maatregelen momenteel niet genoeg geld is. “Ter illustratie: voor een volledige herinrichting van de weg, waarin we ook ambities voor vergroening, klimaatadaptatie etc. meenemen hebben we ongeveer 1,75 miljoen euro nodig.”

De gemeente kijkt momenteel welke maatregelen er genomen moet worden op de Sweder van Zuylenweg. Daarbij wordt ook gekeken naar de oversteekbaarheid van de weg en met name naar de situatie bij de kruispunten. “We beoordelen welke maatregelen hiervoor nodig zijn en informeren hierover via het plan dat we naar verwachting dit najaar presenteren.”