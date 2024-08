Wekenlang groot onderhoud aan het Robert Kochplein op ring Utrecht

Door groot onderhoud aan het Robert Kochplein op de ring Utrecht kan vanaf 2 september de nodige hinder ontstaan. Het verkeersplein in Overvecht krijgt een flinke opknapbeurt. De werkzaamheden moeten 14 oktober weer klaar zijn.

De gemeente laat de komende tijd verschillende werkzaamheden uitvoeren aan de Noordelijke Randweg Utrecht. Er wordt begonnen met het Robert Kochplein.

Tijdens de werkzaamheden worden het asfalt, de verkeerslichten en de openbare verlichting volledig vernieuwd. Het huidige asfalt wordt vervangen door een ander soort asfalt, waardoor het geluid van het verkeer afneemt. Ook worden de verkeerslichten aangepast, zodat fietsers en voetgangers sneller de weg kunnen oversteken.

Daarnaast neemt de gemeente maatregelen om ervoor te zorgen dat regenwater makkelijker de bodem in kan zakken en worden er energiezuinige ledlampen in de lantaarnpalen geplaatst.

Verkeershinder en omleidingen

Vanwege de grote omvang zijn omleidingen nodig, wat verkeershinder kan veroorzaken. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en waar mogelijk alternatieve routes nemen.

Van 2 tot en met 27 september legt de gemeente nieuwe kabels en leidingen aan in de berm. Hiervoor worden enkele rijbanen afgesloten voor de veiligheid. Er zijn geen omleidingen, maar weggebruikers moeten rekening houden met langere reistijden.

In het weekend van 28 en 29 september is het Robert Kochplein afgesloten vanaf de Schweitzerdreef en Darwindreef richting A27. Er zijn dan omleidingen voor alle verkeer, inclusief fietsers. Weggebruikers moeten de gele borden volgen.

In het weekend van 5 en 6 oktober is het Robert Kochplein afgesloten vanaf de A27 richting Schweitzerdreef en Darwindreef. Ook dan zijn er omleidingen voor alle verkeer, volg de gele borden.

Na het Robert Kochplein is het Gandiplein aan de beurt, vervolgens ook de rest van de randweg waaronder het Henri Dunantiplein. Er liggen ook nog toekomstplannen om de Noordelijke Randweg Utrecht volledig anders in te richten, maar daar is al jarenlang geen financiering voor.