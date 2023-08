Wel extra plekken, maar geen trommel voor Nicolaïkerk in strijd tegen fietsendieven

De Nicolaïkerk in Utrecht kan in de strijd tegen fietsendieven wel extra parkeerplekken krijgen, maar de gemeente is niet van plan een zogenoemde fietstrommel te plaatsen in de omgeving. Eerder bleek uit schriftelijke vragen van het CDA en de PvdA dat er tijdens kerkdiensten fietsen werden gestolen en inmiddels is met de gemeente gesproken over een mogelijke oplossing.

Het college van burgemeester en wethouders schrijft dat naar aanleiding van de vragen contact is opgenomen met de koster van de Nicolaïkerk. “De kerk geeft aan behoefte te hebben aan fietsparkeerplekken en een bewaakte stalling”, schrijft het college. “Wij zien wel degelijk mogelijkheden voor het toevoegen van extra fietsparkeerplekken (rekken) bij de Nicolaïkerk en we bespreken de plaatsing met het kerkbestuur.”

Daarnaast wordt in de omgeving van het Museumkwartier gezocht naar een inpandige openbare stalling. Dit wordt vooral gedaan om het algehele tekort aan fietsparkeerplekken in de binnenstad aan te pakken. “Als we aan of in het Museumkwartier ruimte vinden, dan kan de Nicolaïkerk daarvan profiteren.”

Tuin

De kerk krijgt echter geen fietstrommel. Dit is volgens de gemeente namelijk een ‘persoonsgebonden’ oplossing, waarbij de sleutel in veel gevallen wordt gegeven aan een beperkt aantal omwonenden. “De openbare ruimte in de binnenstad is schaars. Deze zetten we daarom alleen in voor dubbelgebruik of openbaar gebruik.”

In het gesprek met de kerk heeft de gemeente tot slot aangegeven dat zo’n trommel wel op eigen terrein geplaatst mag worden. In een bericht van de kerk, dat het CDA heeft gedeeld in nieuwe schriftelijke vragen over de kwestie, is echter te lezen dat de koster zou hebben aangegeven dat het niet mogelijk is fietsen te parkeren in de tuin van de Nicolaïkerk.