Welke jonge Utrechters verdienen een lintje? Je kunt ze nu aanmelden

De gemeente Utrecht is op zoek naar jonge Utrechters die een lintje verdienen. Zij krijgen op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, een jeugdlintje.

Met het jeugdlintje wil de gemeente alle kinderen en jongeren bedanken die iets doen voor de medemens of de maatschappij. Kinderen die boodschappen doen voor hun buurvrouw, iets leuks organiseren voor de buurt of zich inzetten voor kinderrechten in Utrecht maken kans op een jeugdlintje.

“Ik ken heel veel jonge Utrechters -kinderen en jongeren- die zich inzetten om hun stad mooier te maken of het leven van een ander beter te maken”, zegt wethouder Jeugd, Eelco Eerenberg.

“Ook de afgelopen tijd in coronatijd, juist toen het zo belangrijk was om iets voor een ander te doen die dat nodig had. Die bijzondere daden willen we graag in het zonnetje zetten. Daarom reiken we op 20 november jeugdlintjes uit.”

Aanmelden

Jonge Utrechters van 6 tot en met 23 jaar oud kunnen tot 31 oktober worden aangemeld. Aanmelden kan via de website van de gemeente. Een jury beslist dan wie er op 20 november een lintje verdienen.