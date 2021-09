Welke straatnaam? ‘In de middeleeuwen bestaat het broodje hamburger echter nog niet’

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

In de binnenstad van Utrecht, tussen de Oudegracht en de Nieuwegracht, vind je een middeleeuwse straat met een wel erg smakelijke naam: de Hamburgerstraat. In de middeleeuwen bestaat het broodje hamburger echter nog niet. De Hamburgerstraat is dan ook niet vernoemd naar de van origine Amerikaanse snack.

Zoals gezegd zou de Hamburgerstraat zijn ontstaan in de middeleeuwen, hoogstwaarschijnlijk gebeurt dat in de twaalfde eeuw. In die jaren draagt de straat een andere naam; de Rodenburgerstraat. De straat is vernoemd naar het stadskasteel Rodenburg. De naam Rodenburgerstraat verbasterde door de jaren heen naar Romerburgerstraat en later naar Hamburgerstraat.

De bouw van stadskasteel Rodenburg vindt naar waarschijnlijkheid plaats in de twaalfde eeuw, kort na de uitvinding van de moderne, kleinere baksteen. De muren van huis Rodenburg zijn een van de eerste in Utrecht die met deze bakstenen worden gebouwd. Alleen de onderste delen van het stadskasteel zijn nog bewaard gebleven. Die zijn te vinden onder het pand aan de huidige Oudegracht nummer 218.

Kruisribgewelven

De overblijfselen bestaan uit middeleeuwse kruisribgewelven. Veel van de Utrechtse werfkelders zouden zijn gemaakt in de periode tussen 1150 en 1300. Onder huis Rodenburg liggen werfkelders, die men ziet als de oudste werfkelders van Utrecht.

Op de plek van huis Rodenburg zijn nu een woonwinkel en daarboven woningen gevestigd. In de Hamburgerstraat zijn er vandaag de dag 14 rijksmonumentale panden te vinden. De meeste van deze bouwwerken doen dienst als woonhuizen. In andere panden zijn er winkels of horecazaken gevestigd, net als de Lutherse Kerk en de expositieruimten van Het Utrechts Archief.