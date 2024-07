Werftrap bij Stadhuisbrug in Utrecht blijft voorlopig gesloten en verdwijnt mogelijk zelfs

Het probleem van de werftrap bij de Stadhuisbrug in Utrecht blijkt niet eenvoudig op te lossen. In april werden scheuren ontdekt op de plekken waar de trap vastzit in de muur en ondertussen is naar een oplossing gezocht. Een van de opties die nu wordt genoemd, is het weghalen van de werftrap.

De plek van de werftrap heeft een bewogen geschiedenis. In 2006 stortte er namelijk een trap in, waardoor twintig personen gewond raakten en een persoon kwam te overlijden. Sinds april van dit jaar is de constructie afgesloten omdat er scheuren zitten op de plekken waar de trap vastzit in de werfmuur.

Sindsdien wordt er gezocht naar een oplossing. Om de trap weer veilig te kunnen gebruiken moet de muur worden hersteld, maar dit blijkt vanwege de, volgens de gemeente, ‘unieke situatie’ niet eenvoudig. Daarom wordt de komende periode gebruikt om te kijken hoe dit klusje geklaard kan worden.

Tegelijkertijd wordt onderzocht welke andere mogelijkheden er zijn. Als opties noemt de gemeente een andere constructie voor de trap, een andere plek voor de trap of de trap weghalen. De verwachting is dat voor het eind van dit jaar is besloten welke optie het wordt. Tot die tijd blijft de trap gesloten.