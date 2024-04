Werftrap bij Stadhuisbrug, op plek van trapongeval uit 2006, vanwege veiligheid tot nader order gesloten

De trap naar de werf bij de Stadhuisbrug in Utrecht is voorlopig afgesloten. De muren zijn in slechte staat en moeten hersteld worden. Het is ook precies op deze locatie waar in 2006 een trap instortte. Zo’n twintig personen raakten daardoor gewond en iemand kwam te overlijden.

De trap zelf is in orde, laat de gemeente weten. “Er zitten echter scheuren in de werfmuur, daar waar de trap aan de muur is bevestigd. Ook lekt er water door de muur en is de muur op sommige plekken met water verzadigd.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Hoewel er volgens de gemeente geen acuut instortingsgevaar is, blijft de trap tot nader order afgesloten. Het kan maanden duren voordat de muur hersteld is. De werf blijft bereikbaar via het tunneltje bij de Ganzenmarkt.

Op precies dezelfde locatie vond in 2006 een groot ongeluk plaats. Tientallen mensen stonden toen op de trap te dansen en naar een botenparade te kijken. Door een constructiefout stortte de trap in. In een onderzoekrapport stond ook de nodige kritiek op de gemeente, omdat er te weinig geïnspecteerd was in de jaren voor het incident.