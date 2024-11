Werftrap Stadhuisbrug in Utrecht blijft

De werftrap bij de Stadhuisbrug blijft. In april werden scheurtjes gevonden in de muur waar de trap aan vast zit. Sindsdien is de trap uit voorzorg gesloten. De gemeente maakt nu bekend in december te beginnen met herstelwerkzaamheden.

Het gaat om de trap bij de stadhuisbrug die naar beneden gaat boven de ingang van restaurant Humphrey’s. Het is ook de plek waar in 2006 een werftrap instortte tijdens een concert op de Oudegracht. Hierbij kwam een iemand om het leven en vielen twintig gewonden.

De toekomst van de trap was enige tijd onzeker nadat in juli bleek dat het probleem niet makkelijk op te lossen was. Er werd zelfs geopperd om de trap helemaal te laten verdwijnen. De problemen worden nu aangepakt door de stenen in de muur waar de trap aan vast zit te vervangen. De betonnen wand die daarachter zit wordt ook gecontroleerd.