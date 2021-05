Werk aan Van Sijpesteijntunnel in Utrecht afgerond; fietsers hoeven niet meer om te rijden

De Van Sijpesteijntunnel in Utrecht is weer open. De werkzaamheden aan het fietspad en het riool zijn afgerond, en ook is de helling bij de tunnel minder steil gemaakt.

De Van Sijpesteijntunnel was sinds 19 april afgesloten voor fietsers. Voetgangers konden tijdens de werkzaamheden wel gebruik blijven maken van de tunnel. Het werk aan het fietspad en het riool bij de Smakkelaarshoek waren al eerder begonnen.

“Goed nieuws: de Van Sijpesteijntunnel is weer open voor fietsers. En nog beter nieuws: je fietst nu fluitend vanuit de tunnel in rechte lijn naar TivoliVredenburg, want dat geniepige heuveltje is een stuk minder steil”, schrijft projectorganisatie CU2030 op sociale media.