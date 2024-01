Werk aan walmuur nabij Stadhuisbrug in Utrecht gaat laatste fase in; eind april moet alles klaar zijn

Het werk aan de walmuur tussen de Bezembrug en de Stadhuisbrug in Utrecht is bijna klaar. Onlangs zijn de kant- en-klare muren geplaatst en in februari start Eneco met het vervangen van de warmteleiding. Als alles volgens planning verloopt is het werk eind april klaar, maar de gemeente houdt hierbij een slag om de arm.

Het gaat om de walmuur aan de westzijde van de Oudegracht tussen de Stadhuisbrug en de Bezembrug, de kant waar ook Magazijn de Zon te vinden is. De afgelopen maanden is deze historische muur hersteld en eind januari zijn de kant-en-klare muren geplaatst op de nieuwe constructie.

Het werk aan de walmuur is nagenoeg afgerond en vanaf 11 februari start Eneco met het vervangen van de warmteleiding en de huisaansluitingen in de werf van de kelders. Deze werkzaamheden duren acht weken, maar bij vorst kan er niet gewerkt worden. “Daarom houden we rekening met uitloop van de planning”, schrijft de gemeente.

Noodleiding

Tijdens de werkzaamheden moet een noodleiding ervoor zorgen dat bewoners hun verwarming kunnen blijven gebruiken. Toch kan het gebeuren dat mensen tijdelijk in de kou komen te zitten. “Dit is nooit langer dan een dag. Eneco informeert de adressen die aangesloten zijn op deze warmteleiding hier dan vijf dagen van tevoren over.”

Ook het herstel van de twee werfkelders van Magazijn de Zon is afgerond. De werkzaamheden aan de werfkelders aan de zijde van de Choorstraat is inmiddels gestart. Donderdag 1 februari is er in de middag een bijeenkomst voor buren georganiseerd waar de voortgang van de werkzaamheden wordt besproken.